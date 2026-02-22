エキシビションで演技するイリア・マリニン＝ミラノ（共同）男子8位に終わった世界王者マリニン（米国）は21日「プレッシャーが大きかった。失望はあるが、素晴らしい時間と場所だった」と総括した。エキシビションではジーンズ姿で4回転トーループや後方宙返り（バック宙）を披露し、立ち上がった観客からこの日一番の歓声を浴びた。スマートフォンの操作音から始まり、苦悶の表情で頭を抱えるしぐさも盛り込んだ演目。「メデ