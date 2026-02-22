歌手・タレントの中川翔子さんが2月21日、自身のインスタグラムで産後初となるファンイベントの開催を報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「みなさんに近くでお会いできる」双子出産後初のファンイベント開催へ「やっっっっと美容院いけましたーー」喜びを報告中川さんは「あしたの2/22 サインおわたしイベントに備えてやっっっっと美容院いけましたーー久しぶりすぎて毛根綺麗になってたらしい！」と投稿