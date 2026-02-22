毎日寒い日が続いていますね。そんな冬にこそ楽しみたい「南国感」満載の缶チューハイがオリオンビールから発売されています。その名も「島チュー 無糖シークヮーサー」「島チュー シークヮーサー」です。今回はオリオンの「島チュー 無糖シークヮーサー」「島チュー シークヮーサー」を、ラフテー＆豆腐チャンプルーと一緒に楽しみました。○青切りシークワーサーの缶チューハイ「島チュー」は、“家飲みでも、おいしさに妥協しな