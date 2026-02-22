日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２２日に放送され、長嶋一茂が濱家隆一を一喝した。同番組はタレントの一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・江東区亀戸を訪れた。進行役の濱家が冒頭で「今回は『かめど』の方にお邪魔しております」と