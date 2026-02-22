ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんと２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが２２日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。スタジオで織田さんは、フィギュアスケート女子で前回北京五輪から２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した坂本花織の演技