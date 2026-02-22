◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指すことを宣言していた吉田響（２３）＝サンベルクス＝が宣言通りに超積極的なレースを進めたが、終盤に苦しんで２時間９分３４秒（速報値）で有言実行とはならなかった。ＭＧＣ出場権獲得も逃した。７・８キロでペースメーカーの前に出て先頭に立ち、独走