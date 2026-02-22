クリスティアーノ・ロナウドは2月5日に41歳を迎えたサウジアラビア1部アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは、現地時間2月21日に行われたリーグ第23節のアル・ハゼン戦で2ゴールを挙げる活躍を見せ、チームを4-0の勝利に導いた。スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は「1000ゴール目達成に向けて歴史を作り続けており、30歳になってから500ゴール目を突破した」と、41歳を迎えたストライカーの