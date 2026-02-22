上田市で21日に発生した山林火災は、現在も鎮火には至っておらず、消火活動が続いています。上田市西内の鹿教湯温泉近くの山林では、22日も上空と地上から消火活動が行われています。21日午後4時ごろ、「住宅から炎が見える」と近所の人から消防に通報がありました。たき火が燃え広がったものとみられ、住宅2棟と近くの山林を焼きました。この火事で、火を消そうとした63歳の男性がやけどをしています。近くのホテルの従業員「不安