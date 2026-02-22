李在明（イ・ジェミョン）大統領が22日、「大韓義軍参謀中将安重根義士遺筆の帰還を国民とともに歓迎する」と明らかにした。関係者らには労をねぎらい激励した。李大統領はこの日午前、Xに「国民主権政府も安重根義士遺骨発掘と送還に向け最善を尽くしている」と強調した。その上で「独立と自主はひとりでにくるのではなく、強固な意志と絶え間ない闘争で成就して守られる。国を取り戻し守るために献身して特別な犠牲を払った方々