雪でJRAの東京競馬と京都競馬が中止になったので『競馬BEAT』を見ることにした。何しろメインで扱うはずの東西重賞レースが中止になってるので、何で穴埋めするのか。日曜メインレースを中継するフジテレビ系競馬番組は、競馬ファンからずっと目の敵にされていた。「馬とレースを見せろ！騎手や調教師の話聞かせろ！タレントの競馬バラエティが見たいんじゃねえ！」。といい続けて何十年。「地上波の競馬中継は（コアな