なぜ将来を約束された天才ピアニストは、エンジン工場で12時間の肉体労働に身を投じたのか。鉄の破片が刺さり、手に火傷しながら働いた日々の先にあった、“一度ピアノを手放した”理由とは――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）4歳でピアノを始め、18歳で世界最高峰の音楽大学に合格。将来を約束されたはずの天才ピアニスト・三浦謙司のインタビューをお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）世界の第一線で活躍するピ