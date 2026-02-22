〈【高血圧】ガイドライン改訂で治療方針変化も、老年科専門医・下方浩史教授が指摘「降圧目標が後期高齢者にとっては厳しすぎる」〉から続くもはや“国民病”ともいえる高血圧。2025年8月、日本高血圧学会の「高血圧管理・治療ガイドライン」の降圧目標が6年ぶりに改訂され、治療指針に大きな変化があった。【写真】この記事の写真を見る（2枚） 「75歳以上の降圧目標を、患者の背景によらず10mmHgも引き下げ、75歳未満の