【全国のきょうの天気】九州から東海にかけては、晴れ間もありますが、不安定な天気で、昼過ぎから夜は、にわか雨や雷雨があるでしょう。関東から東北、北海道はおおむね晴れそうです。【全国の予想最高気温】全国的に暖かい空気が流れ込むため、4月並みの暖かさになるでしょう。西日本は20度を超える所も多くなりそうです。【全国の週間予報】全国の週間予報大阪から那覇です。23日の祝日は、各地とも晴れるでしょう。火曜日から