堂安律を擁するフランクフルトは現地２月21日、ブンデスリーガ第23節で、伊藤洋輝が所属する王者バイエルンと敵地で対戦。２−３で敗れた。序盤から劣勢の展開が続き、前半だけで２失点。後半に入っても68分にハリー・ケインにミドルを決められて３失点目を喫する。その後、２点を奪って１点差に迫ったが、反撃はそこまでだった。この試合に堂安は先発出場。守備に奔走する時間が長く、後半開始早々にクロスでチャンスメークし