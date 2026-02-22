満面の笑みで、中井を抱きしめ、喜びを分かち合うリウ(C)Getty Images大会を彩るワンシーンだった。現地時間2月19日にミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケートの女子フリーで、金メダルを掴んだアリサ・リウ（米国）と銅メダルを手にした中井亜美の交わしたハグだ。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井の抱擁シーンショートプログラムで首位に立った17歳は、周囲の期待を一身に背負って大トリを