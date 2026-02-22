アツギは、ファッショナブルなデザインと機能性を重視したインナーウェアを手頃な価格で提案する「e−select／イーセレクト」からノンワイヤーブラ2型を今年春夏シーズンに発売する。いずれも同社従来品から約15％と約30％の軽量化に加え、カップの内側に吸汗速乾加工を施したメッシュ仕様でべたつきにくく、暑い日も着けやすいブラジャーとなっている。店頭では2月下旬から順次展開する。「軽快シームレスカップ」「軽快シームレ