ホテルニューグランドは、3月1日〜5月6日までの期間、シェフおすすめのディナーをルームサービスで楽しめる宿泊プラン「スプリングディナーステイ」を販売する。港町・横浜の海と空を楽しめる眺めの良い部屋で、麗らかな日差しあふれる景色から、光煌めく夜景へと変化する美しい絵画のような眺望を楽しみながら、寛ぎの美食時間を過ごすことができる。海の幸をふんだんに使用した華やかな見た目のガーデンサラダや、柔らかな国産牛