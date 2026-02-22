「パレッティエ（北海道産ミルク）」不二家は、パレットみたいにカラフルなタルト風ソフトクッキーの新作「パレッティエ（北海道産ミルク）」と「パレッティエ（北海道産メロン）」を、3月10日からスーパーなどで発売する。「パレッティエ（北海道産メロン）」不二家が自信を持って届けるタルト風ソフトクッキーブランド「パレッティエ」から、「ニッポンエール」とコラボし、「北海道産ミルク」と「北海道産メロン」を使用した季