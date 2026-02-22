2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が22日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪で日本フィギュア史上初となるペア金メダルを獲得した、三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”ペアからのコメントに涙ぐむ場面があった。この日は、りくりゅうペアがVTR出演。フィギュアスケートペアのテレビ解説も務めた高橋さんについてコメントを求められ