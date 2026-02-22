三重県鳥羽市沖で貨物船と遊漁船が衝突し釣り客2人が死亡した事故で、運輸安全委員会の船舶事故調査官2人が22日、同市に到着した。原因究明を本格化させた。鳥羽海上保安部は21日、貨物船を操船していた2等航海士の杉本波音容疑者（21）＝兵庫県洲本市＝を業務上過失致死と業務上過失往来危険の疑いで逮捕している。事故は20日昼に発生。広島県呉市の会社が運航する貨物船新生丸（499トン、全長約71メートル）と遊漁船功成丸