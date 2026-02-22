3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するエンゼルスの菊池雄星投手（34）が22日、侍ジャパンの宮崎事前合宿に合流した。米国から帰国し、乗り継ぎを経てそのまま宮崎入り。前日宮崎入りしてこの日の朝から合宿に加わったロッキーズ・菅野と数時間差でチームに入った。菊池はアリゾナ州メサのキャンプ施設で10日（日本時間11日）にブルペン入りし、20球の投球練習で順調な調整ぶりを披露した。既に自主トレ段