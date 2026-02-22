文化放送は22日、公式Xを通じ、同日に放送を予定していた『#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』（毎週日曜後9：00）を休止すると発表した。【画像】文化放送『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』休止を発表（全文）「本日2月22日（日）午後9時より放送予定の『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぶらじお』は休止し、『文化放送プラスチューン