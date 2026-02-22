免許返納は安全の話だけでなく、本人の自尊心や生活の自由にも触れるため、正面から押すほど反発が強くなりがちです。 説得の近道は、危ないからやめてではなく、返納しても困らない生活を一緒に作る提案に変えることです。費用面のメリットも、押しつけではなく納得材料として使うと話が進みやすくなります。 自主返納はやめさせるではなく、自分で決めたかたちにするのが大切 警察庁は、運転免許証を自主返納した