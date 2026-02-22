今回、Ray WEB編集部は写真にこだわる友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・凛には、ひなという友だちがいます。ある日彼女とご飯に行くことになるのですが……？ひなが写真にこだわるあまり、なかなか料理を食べられない凛。このあとさらに、ひなのこだわりが加速して……？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「料理が冷めちゃうんだけど！」友だ