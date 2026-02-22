俳優の兵頭功海が２２日「兵頭功海２０２６．４―２０２７．３カレンダー」発売記念イベントを都内で行った。テーマは「非日常なルック」。「素に近いようなナチュラルが多かったので、”飛ばしたい”という願望を伝えた。普段したことないメイク、ファッションに挑戦した」と紹介した。お気に入りは銀髪のウィッグをつけて撮った１枚。「まるでウィッグには見えなくて。真っ白に近い銀髪にしたい。役か何かでかなったら」