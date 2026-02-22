ロッテ前監督の吉井理人氏が２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では日本人メジャーリーガーのオープン戦を伝えた。スタジオで吉井氏はロッテ監督時代に指導したドジャース・佐々木朗希投手への思いを出演者から聞かれた。吉井氏は「高卒であれだけの球を投げられるっていうのは、天下一品の素質を持って入ってきたので、故障だけはさせちゃダメだ」と明かし「メジャー行くのがわか