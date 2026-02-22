今年のプロ野球ペナントレースは、セ・パともに3月27日に開幕を迎える。開幕投手は各球団の1年を占うだけに、どこのチームもエースピッチャーが満を持して登板する。 【写真】鴻江寿治氏の指導を受ける今井達也投手と山下舜平大投手。他、合宿に参加したYG安田捕手や柿沼友哉捕手、武内夏暉投手などもオリックス・バファローズの山下舜平大（23才）は、キャンプイン前に「開幕へ合わせて全力で準備したい」と、3年ぶり2度