あなたは読めますか？突然ですが、「城址」という漢字読めますか？歴史好きの方やお城巡りが趣味の方にはおなじみの言葉ですが、一般的には別の書き方をすることも多いため、迷ってしまうかもしれません。気になる正解は……「じょうし」でした！城址とは、かつてお城があった場所、つまり「城の跡」を意味する言葉です。「址」という漢字には「あと」や「もとい（土台）」という意味があり、建物が失われた後に残った敷地や石垣な