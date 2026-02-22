あなたは読めますか？突然ですが、「薔薇」という漢字読めますか？誰もが知っている非常に有名な花の名前ですが、いざ漢字で書かれると正しく読める方は意外と少ないかもしれません。気になる正解は……「ばら」でした！薔薇とは、バラ科バラ属の植物の総称を意味します。美しい花と芳醇な香り、そして鋭い棘を持つのが特徴で、古くから愛の象徴として世界中で親しまれています。例文としては、庭に植えた薔薇が見頃を迎え、甘い香