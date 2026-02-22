新潟市で開催中の「第4回新潟国際アニメーション映画祭（NIAFF）」で21日、蕗谷虹児賞を受賞したアニメーター・伊藤秀次氏の記念講演が行われた。現在も紙とペンによる手描き作画を続ける伊藤氏は、制作現場で進むデジタル化について「正直焦りを感じます。デジタルでないと参加できない作品も増えているので、自分も早急に対応しなければいけないと思っています」と語り、転換期を迎えるアニメーション制作の現状への率直な思い