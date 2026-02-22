徳島券阿南市の明谷梅林で21日、古来の技術で石垣を修復する講座が開かれ、市民らが昔ながらの「石積み」を学びました。この講座は、荒廃が進んだ石垣を昔ながらの技術で修復し、美しい景観を守ろうと明谷梅林が開きました。この日は市内外から10人が参加して、県内の農園や遍路道の保全活動を行っている阿部大三さんからコンクリートなどを使わない古来からの「石積み」を学びました。はじめに参加者は、石を種類ごとに仕分