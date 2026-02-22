「侍ジャパン強化合宿」（２２日、宮崎）エンゼルスの菊池雄星投手（３４）がチームに合流した。早朝のバスで到着したロッキーズの菅野に続いて、メジャー組では２人目の宮崎入りとなった。菊池は１８日（日本時間１９日）に米国でブルペンに入り、握りなどを確認。途中から打者を立たせてより実戦に近い形で４２球を投げ込んだ。ＷＢＣやシーズンに向け「調整は過不足なくできている」と手応えを口にしていた。