高齢の親がひとり暮らしをしている場合、離れて暮らす子どもとしては「高齢者のひとり暮らしは不安」「誰かの目がある施設に入ってもらいたい」などと考える人もいるのではないでしょうか。ただ、当の本人は「介護はまだ必要ない」と反発するケースも少なくないようです。老人ホームへの入居を拒否する父親とその娘の事例をもとに、社会福祉士FPの武田拓也氏が「高齢者向けシェアハウス」の特徴と注意点を解説します。ひとり暮らし