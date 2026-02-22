14億人市場のインドで、年間1,000億円もの利益を上げるスズキ。デリーの街中で車を呼べば「5割以上の確率」でスズキが来る背景には、先人が築いた「信頼」という最強のアドバンテージがあります。本記事は、中川コージ氏の著書『インドビジネスのオモテとウラ 14億人市場の「世界でいちばん面倒くさい国」』（ウェッジ）より一部を抜粋・編集し、インドの自動車産業の状況について解説します。インドで走り続ける「ニッポン車」全