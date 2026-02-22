離婚を考えている既婚女性の3人に1人が「休日、夫と過ごさない」――そんな調査結果が株式会社リンクス（東京都港区）による「夫との離婚」に関する意識調査でわかりました。では、「夫と離婚したい」と思いながらも離婚に踏み切れないのはどのような理由があるのでしょうか。【調査結果を見る】休日に夫と過ごす時間（睡眠時間を除く）はどのれくらいありますか？調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ