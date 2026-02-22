スズキが誇る「リアルスポーツコンパクト」 2025年11月から、新たな排出ガス規制が適用されることなどを背景に、総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御した二輪車を第一種原動機付自転車に追加する制度がはじまりました。これにより、2025年4月1日から、同条件の二輪車も原付免許で運転できる区分（新基準原付）が追加されました。その新基準原付の一例として、ホンダの「Dio 110 Lite」は23万9800円です。「