人生100年時代と言われる昨今。長生きすると不安なこともありますが、それだけ人生が長いと思うと、いろいろなことを経験できるという希望も見出せますよね。しかし先日ママスタコミュニティには「どうせいつか死ぬと思うと、何もやる気が起きない」というタイトルで、悲壮感溢れるこんな投稿がありました。『何か新しい趣味を始めてみようと思ってみても「今からこれ始めても40年後には死んでいるか、もし生きていても、できない