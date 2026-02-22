2月21日夜、静岡県沼津市の東名高速下り線で、乗用車とバイク3台が絡む事故があり、バイクを運転していた大学生の男性が死亡しました。 事故があったのは、沼津市西椎路の東名高速下り線です。 2月21日午後7時過ぎ、「バイクが追突した」などと警察に複数の通報がありました。 警察によりますと、乗用車が走っていたところ後ろからバイクが追突し、転倒したバイクが、後続の乗用車にはねられたということです。 この事故で、バ