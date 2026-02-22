2月22日未明、静岡県島田市で、木造2階建ての住宅1棟を全焼する火事がありました。 火事があったのは、静岡県島田市旭の住宅です。 2月22日午前0時過ぎ、「1階から火が出ている」「今のところけが人はいない」と、住人から消防に通報がありました。 火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅を全焼しました。付近への延焼はありませんでした。 警察によりますと、この家には男性が1人で暮らしていて、火事があ