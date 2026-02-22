2024年シーズンに悲願の初優勝を挙げ、昨季はメルセデス・ランキング46位でシード権を獲得した天本ハルカ。開幕前に行われたツアー外競技「マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026」に出場した際に、自身のギアについて語ってもらった。【写真】ネック違いのレア仕様？「軟らかい打感」な天本ハルカのキャメロンパターUTは5U（23度）・6U（26度）の2本体制。20年発売のキャロウェイの『マーベリック』に、グラファイトデザ