＜ホンダLPGAタイランド3日目◇21日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドがスタートした。日本勢は12人が出場している。全体第1組で古江彩佳がティオフし、1番をバーディ発進。ここから選手が続々と、コースに飛び出していく。【写真】カッコイイ！ ホンダ車がずらり畑岡奈紗は日本時間午前10時24分に、山下美夢有は午前11時にスタート。11位につける吉田優利は午前11時24分にプレ