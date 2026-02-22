◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）が8キロ手前でペースメーカーを追い抜いて第1集団を抜け出した。日本記録（2時間4分56秒）を上回る2時間4分台のペースで30キロ地点を通過したが、その後、ペースダウンし、37キロで後続に追い抜かれた。大会主催者が用意したペースメーカーは第1グループが1キロ2分57〜58秒で、そのままゴールできれば2時間4