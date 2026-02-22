俳優の兵頭功海（27）が22日、都内で26年度カレンダー（アミューズ）の発売記念イベントを行った。同作は「非日常なルック」をテーマに、「普段しないこと」に挑戦。スタイリストやヘアメークなどスタッフと作り上げたもので、「自分一人で出せる限界が100点だとしたら、スタッフさんの力を借りて200点が出せた」と胸を張った。普段やらないことにちなみ、体験してみたいことを聞かれると「スカイダイビング」と回答。高所は