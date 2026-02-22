フェブラリーステークスの買ってはいけない馬券 【前走重賞以外】 砂の重賞級が一堂に会する一戦だけに、前走ＯＰ特別以下（地方含む）から挑んでくる馬は［0・0・0・9］と全滅している。 23年に②人気に支持されたドライスタウトは、２歳のダートチャンピオンで今後のダート界を背負って立つ存在と期待された馬。 前走ＯＰ特別出走ながらファンから高い期待と支持を集めたが、４着に敗れている