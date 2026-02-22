ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）へ向けた侍ジャパンの宮崎合宿を報じた。今大会ではピッチクロック、ピッチコムが初採用される。スタジオにゲスト出演した元メジャーリーガーでロッテ前監督の吉井理人氏は「アメリカではすんなりやれているんですけど、日本ではキャッチャーが配球を考えてサインを出すので時間かかっちゃいますよね。今回