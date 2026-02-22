◆米男子プロゴルフツアージェネシス招待第３日（２１日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝７３８３ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、２０２４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３３位で出て３バーディー、１ボギーの６９で回り、通算３アンダーで３２位につけた。首位とは１６打差。４２位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は６バーディー、５ボギー、１ダブルボギーで７２と崩し、通算１オーバーで４