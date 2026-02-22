プロ野球の春季キャンプも後半に突入したが、約1ヵ月のキャンプ期間中には、毎年いろいろな出来事が起きている。当時は新聞などでそれほど大きく報じられなかったものの、「そんなこともあったなあ」とファンが懐かしく思い出すようなちょっといい話や思わずクスリとさせられるような過去の珍事件を紹介する。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）瀬戸はラッキ