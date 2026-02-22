NASA（アメリカ航空宇宙局）は現地時間2026年2月21日、有人月周回ミッション「Artemis II（アルテミスII）」について、ロケットのトラブルにより2026年3月の打ち上げを見送る見通しであることを発表しました。Artemis IIミッションは2回目のウェットドレスリハーサル（WDR: Wet Dress Rehearsal、推進剤充填を伴う打ち上げリハーサル）を終えたばかりですが、新型宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」を搭載した大型ロケット「