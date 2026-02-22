21日午後、徳島県神山町で発生した山火事は依然、鎮圧には至らず、22日午前11時現在も自衛隊などによる消火活動が続いています。火事が起きているのは徳島県神山町上分の山林です。警察と消防によりますと、21日午後1時すぎ、男性から「裏の山が燃えている」と110番通報がありました。火事は通報した男性が自宅近くで木くずを燃やしていたところ、山林に燃え広がったものです。21日は防災ヘリ2機とともに消防と地元消防団が川から