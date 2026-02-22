ニュージーランド地震から15年となり開かれた追悼式＝22日、クライストチャーチ（共同）【クライストチャーチ共同】日本人28人を含む計185人が死亡したニュージーランド地震は22日、発生から15年となった。被災地の南島クライストチャーチの国立追悼施設で市主催の追悼式が開かれ、地震があった午後0時51分（日本時間午前8時51分）に黙とう。鐘を鳴らして犠牲者の名前を読み上げた。市内のカンタベリーテレビ（CTV）ビルの倒壊